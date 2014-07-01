В Сумах за последнюю неделю в больницы обратились 44 переселенца с востока

В Сумах за последнюю неделю в лечебные учреждения обратились 44 человека из восточных областей Украины, что почти вчетверо больше, чем за три предыдущие недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила начальник горотдела здравоохранения Ольга Братушка сегодня на аппаратном совещании в мэрии.

«В лечебные учреждения города на прошлой неделе обратились 44 переселенца из Донецкой и Луганской областей. В том числе 34 взрослых: 28 – по поводу лечения и шесть – по поводу медосмотра. Также обратились 10 детей: семь – по поводу лечения и трое детей – это медосмотр для поступления в учебные учреждения», – проинформировала начальник горотдела.

Братушка также напомнила, что за три предыдущие недели в сумские больницы обратились всего 12 человек из восточных областей Украины.