Во Львовской области два человека пострадали от укусов змей

Во Львовской области за прошедшие выходные во время сбора грибов и ягод на территории Сколевского района два местных жителя пострадали от укусов змей.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 29 июня в 22.50 в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы была госпитализирована 72-летняя жительница села Тернавка Сколевского района, которая во время сбора ягод в лесу получила укус змеи в кисть правой руки.

30 июня в 16.45 в реанимационное отделение Сколевской больницы был госпитализирован 25-летний житель поселка Славское Сколевского района, который во время сбора грибов в лесу получил укус змеи в левую голень.

Как отмечается в сообщении, состояние обоих пострадавших на 6.00 1 июля – средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 28 июня в райцентре Сколе на Львовщине 11-летний мальчик пострадал от укуса змеи во время нахождения на детской площадке. Состояние потерпевшего ребенка на 6.00 утра вторника, 1 июля, тяжелое.