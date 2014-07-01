Во Львове 45% обустроенных водных источников загрязнены кишечной палочкой

Во Львове 45% обустроенных водных источников загрязнены бактериями группы кишечной палочки.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета таковы результаты исследований Львовского областного лабораторного центра Госсанэпидслужбы Украины.

Как отмечается в сообщении, львовский городской отдел Государственного учреждения «Львовский областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины» в 2014 году провел исследование 22 проб воды из каптажей-источников. По микробиологическим показателям, 45% проб воды не отвечают требованиям санитарного законодательства. Они загрязнены бактериями группы кишечной палочки.

В городе Львове каптажи-источники находятся в Стрыйском парке, парке «Железные воды», в лесопарке «Погулка». Кроме того, источники расположены на улицах Замковой, Шевченко, Б. Хмельницкого, 24 (возле базы отдыха «Винникивское озеро»), Независимости, Львовской.

Следует отметить, что львовяне активно употребляют для собственных пищевых нужд воду из каптаж-источников города.

Справка УНИАН. Каптаж-источник – это инженерное водозаборное сооружение, предназначенное для сбора ключевой воды в местах ее выхода на поверхность.