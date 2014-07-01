В Черниговской области оздоровят детей, пострадавших от отравления в пришкольном лагере

В Черниговской области за бюджетные средства оздоровят детей, которые пострадали от отравления в пришкольном лагере "Радуга" в поселке Носовка.

Как сообщила директор Департамента семьи, молодежи и спорта Черниговской облгосадминистрации Оксана Сердюк, районная власть приняла решение направить всех 16 детей в оздоровительное заведение за бюджетные средства. Дети будут отдыхать в селе Салтыкова Девица Куликовского района.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры области, в уголовном производстве, открытом по факту массового отравления детей, продолжается расследование. Однако к дисциплинарной ответственности уже привлечен директор школы, руководитель пришкольного лагеря и ведущий специалист отдела образования Носовской РГА.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 10 учеников, которые отдыхали в пришкольном лагере, были доставлены в Носовскую районную больницу с признаками отравления. Носовский районный отдел УМВД Украины в области открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

К 18 июня количество пострадавших возросло до 20 человек, в том числе 16 детей. Причиной массового отравления стал сальмонеллез, а источником его распространения – повар. Возникновение вспышки инфекции повлекло нарушение санитарно-гигиенических требований, технологических правил при приготовлении пищи и дезинфекционного режима на пищеблоке.

По состоянию на 27 июня всех пострадавших выписали из больницы.