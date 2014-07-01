Львовщина: змея укусила мальчика на детской площадке

В райцентре Сколе Львовской области 11-летний мальчик пострадал от укуса змеи во время прогулки на детской площадке.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, опасный случай произошел 28 июня.

Как отмечается в сообщении, в 16.35 в реанимационное отделение Сколевской центральной районной больницы был госпитализирован 11-летний местный житель, который во время прогулки на детской площадке получил укус змеи в стопу левой ноги.

Пострадавший после оказания необходимой медицинской помощи был переведен для дальнейшего лечения в реанимационное отделение западно-украинского специализированного детского медицинского центра.

Состояние пострадавшего ребенка на 6.00 утра вторника, 1 июля, тяжелое.