В Святогорск для переселенцев доставлено более 15 тонн медикаментов и продуктов питания

В Святогорск Донецкой области активисты общественной организации «Фонд «Украинская перспектива» доставили более 15 тонн медикаментов и продуктов питания для переселенцев из зоны конфликта.

Как сообщили УНИАН в Департаменте по вопросам внутренней политики Донецкой облгосадминистрации, эта гуманитарная помощь передана в социальные учреждения города, где находятся дети с матерями из Славянска, Краматорска и Красного Лимана, в частности, в областной детско-молодежный комплекс «Перлина Донеччини», детское учреждение оздоровления «Спутник» и в санаторный центр социальной реабилитации «Изумрудный город».