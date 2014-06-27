В Одессе в больницу доставлено 6 человек после обрушения на пляж 3-метровой волны

В Одессе после обрушения на пляж 3-метровой волны неизвестного происхождения в больницу доставлено 6 человек.

Как сообщила УНИАН помощник начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Майя Гринько, по уточненным данным на пляже Черноморка из-за волны пострадало 6 человек: 4 детей и 2 взрослых.

«У всех – незначительные повреждения», - заявила Гринько, добавив, что о наличии тяжелых травм у потерпевших ей ничего неизвестно.

В тоже время, по неофициальным данным, некоторые из потерпевших получили переломы конечностей.

По словам очевидцев, появлению волны предшествовал звук, похожий на громкий щелчок. В море смыты вещи отдыхающих, перевернуты шезлонги, некоторая пляжная мебель сломана.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 27 июня, в 12.50 в Одессе в Черноморке 3-метровая волна неизвестного происхождения смыла с пляжа в море 15 человек, которые затем выбрались на берег.

Помощник начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Майя Гринько сообщила, что, волна ушла в сторону Ильичевска. Она также добавила, что причина возникновения гигантской волны выясняется.