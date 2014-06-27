В Черниговской области из больницы выписали всех пострадавших от отравления в пришкольном лагере.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госсанэпидемслужбы в области.

В соответствии с сообщением, вчера из Носовской районной больницы выписали последних пострадавших от отравления в пришкольном лагере - двух взрослых – работников пищеблока.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 10 учеников, которые отдыхали в пришкольном лагере, были доставлены в Носовскую районную больницу с признаками отравления. Носовский районный отдел УМВД Украины в области открыл уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

К 18 июня количество пострадавших возросло до 20 человек, в том числе 16 детей. Причиной массового отравления стал сальмонеллез, а источником его распространения – повар. Возникновение вспышки инфекции повлекло нарушение санитарно-гигиенических требований, технологических правил при приготовлении блюд и дезинфекционного режима на пищеблоке.

24 июня из Носовской районной больницы выписали всех 16 детей, которые отравились в пришкольном лагере ООШ №2.