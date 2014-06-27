Черновцы готовы принять для летнего отдыха 180 детей из Луганска.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Черновицкий городской голова Алексей Каспрук.

По его словам, для 160 школьников из Луганска будет организован лагерь отдыха на базе Черновицкого военно-спортивного лицея-интерната. Расходы на обеспечение работы этого лагеря будут профинансированы за счет городского бюджета. Сейчас совместно с Луганским городским советом готовится эвакуация детей в Черновцы.

Кроме того, по словам Каспрука, еще 20 юных луганчан готов принять один из черновицких частных предпринимателей.

Планируется, что луганские дети будут находиться в Черновцах до начала учебного года.

«Если до 1 сентября ситуация на востоке не улучшится, будем просить черновчан взять луганских школьников в свои семьи. В первую очередь будем предлагать это сделать депутатам и нашим педагогам», - сообщил Каспрук.