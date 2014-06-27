Сегодня в Николаев из Луганской области прибывают на отдых еще 50 детей.

Об этом УНИАН сообщила заместитель директора Департамента социальной защиты Николаевской ОГА Светлана Янковская.

По ее словам, 27 июня в Николаев из Луганска поездом «Харьков – Херсон» в 12.30 прибывает очередная группа детей. Заезды происходили также 25 и 26 июня. Все дети сразу с вокзала переезжают в оздоровительный комплекс «Космос» в Рыбаковке, где уже отдыхает 178 человек.

Как сообщила Янковская, для детей в лагере созданы все необходимые условия для отдыха.

«Они счастливы, что приехали на море. Никакой подавленности нет, хотя в лагере работают и постоянно находятся с ними психологи и социальные педагоги. Дети в хорошем настроении, разве что немного уставшие после переезда. Они едут комфортабельным автобусом, все нормально. Они знают, что это море. Их родители остаются дома в Луганской области», - сказала Янковская.

По ее словам, дети заезжают пока на одну лагерную смену. Вопрос о том, где они будут находиться потом, будет решаться с организатором поездки – Киевской общественной организацией «Спортивно-оздоровительный центр реабилитации инвалидов «Светоч».

Как сообщал УНИАН, 25 июня в Николаевскую область на отдых из Луганска прибыли 46 детей в возрасте 3-16 лет в сопровождении 6 взрослых.

По словам одной из сопровождающих группу, отдыхать они будут 24 дня, хотя, в случае необходимости дольше остаться, им пообещали продлить срок пребывания.

"Мы уверены, что детям на отдыхе будет хорошо, а главное безопасно. Дети от 6 до 16 лет. В нашей группе есть совсем малыши - 3-5 годиков, но они в сопровождении мам", - рассказала сопровождающая.

По словам заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Оксаны Янишевской, на Николаевское побережье также прибыла группа взрослых и детей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, 76 детей и 14 сопровождающих из Луганской области уже отдыхают в детском оздоровительном лагере «Космос» в Рыбаковке Николаевской области.

Ранее губернатор Николаевской области Николай Романчук заявил о том, что летом для оздоровления и отдыха Николаевская область сможет принять до 800 детей из Луганской и Донецкой областей.