В Сумах Центр матери и ребенка принял женщину с младенцем из Луганской области

В Сумах Центр матери и ребенка принял первую переселенку с младенцем, которая прибыла из Луганской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского городского совета, женщина прибыла в Сумы несколько дней назад, и ее с младенцем поместили в Центр матери и ребенка.

Теперь в заведении проживают восемь женщин: семь матерей с детьми и одна беременная.

По информации директора заведения Наталии Осадчей, Центр готов принять еще до пяти женщин, как сумчанок, так и жительниц востока Украины. Им предоставят жилье, а также создадут условия для воспитания детей, обеспечат социально-психологическим и правовым сопровождением, отметила она.

По информации пресс-службы, коммунальное учреждение посетили городской голова Александр Лысенко и его заместитель Степан Пак. Они ознакомились с условиями пребывания в Центре и изучили его потребности.

"Мэр заверил, что власть будет делать все, чтобы поддерживать и улучшать условия проживания в этом заведении», – говорится в сообщении.

По словам Осадчей, в настоящее время заведение нуждается в капитальном ремонте, который не проводился ни разу с момента открытия, а также техническом в оснащении, в частности, необходим компьютер для ведения документации.

Мэр Сум пообещал помочь с приобретением оргтехники и выразил намерение направить на потребности Центра матери и ребенка остаток своих депутатских средств. Для решения остальных просьб будут изыскивать деньги в городском бюджете.