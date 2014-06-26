В санатории Славянска, где произошла разгерметизация установки с радоном, радиационный фон в норме

В захваченном террористами санатории «Юбилейный» в Славянске Донецкой области, где произошла разгерметизация установки с радоном, не выявлено радиоактивного загрязнения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь СНБО Андрей Лысенко заявил на пресс-конференции.

“Мобильно-оперативная группа провела замеры радиационного фона на территории оздоровительного заведения. Установлено, что радиационный фон на территории санатория “Юбилейный” не превышает норму по Донецкой области, где она составляет 25 микрорентген в час”, - сказал Лысенко.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Лысенко проинформировал, что в Славянске боевики захватили санаторий “Юбилейный”, в результате их действий произошла разгерметизация установки с радоном, что может привести к повышению радиационного фона.