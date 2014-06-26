За время перемирия в Харьковский госпиталь из зоны АТО поступило 10 раненных военных

За время паузы в активных действиях участников антитеррористической операции на Донбассе, которая началась вечером 20 июня, по состоянию на 26 июня, в Военно-медицинский клинический центр Северного региона (ВМКЦ СР), который находится в Харькове, поступило 10 раненных военнослужащих Вооруженных Сил и других силовых ведомств.

Об этом сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины со ссылкой на начальника ВМКЦ СР Виктора Полищука.

«Все воины, которые прибыли к нам в течение последних пяти дней, имеют ранения разной степени тяжести. Мои подчиненные, которые находятся в полевых лагерях, оказали им необходимую медицинскую помощь и направили для дальнейшего лечения в стационарных условиях нашего центра», - сказал Полищук.

По его данным, в целом с момента начала антитеррористической операции в данный военный госпиталь было доставлено более 200 раненых.

Полищук заметил, что большую материальную помощь врачам предоставляют различные благотворительные организации и рядовые граждане.

Как сообщал УНИАН, 20 июня президент Украины Петр Порошенко отдал приказ о прекращении огня на неделю всеми подразделениями Вооруженных сил, Национальной гвардии и пограничной службы в зоне проведения АТО на востоке страны. Ведение огня прекращено с 22.00 20 июня до 10.00 27 июня.