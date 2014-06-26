В оккупированном террористами Славянске - огромные проблемы с едой и лекарствами

В оккупированном террористами Славянске Донецкой области остается 40-45% населения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил соучредитель альянса «Украина без сирот» священник Петр Дудник. (УНИАН: численность населения Славянска составляла около 124 тыс. человек).

По его словам, город заблокирован, нет света, водоснабжения, частично отсутствует газ.

«В городе осталось много детей, мамочек, семей. По моему мнению, в городе остается около 40-45% населения. Это продолжается уже продолжительный период времени. Люди пользуются водой из городского фонтана, скважин. В тех районах, где разрушены дома, люди готовят себе еду просто на кострах. Есть районы, где нет ни воды, ни газа, ни света», - сказал Дудник.

Он попросил помощи для людей, которые не задействованы в военных действиях.

«Людям не выплачивают зарплату и пенсию, социальные пособия уже 2 месяца. У людей просто нет денег. Люди начали реально голодать. Особенно малозащищенные слои населения», - отметил Дудник.

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«Мы начали ввозить в город продуктовые наборы. Очень большая проблема с медикаментами. Почти все аптеки закрыты, если какая-то аптека и открыта, то у людей просто нет денег купить лекарства. Вчера мы открыли в городе бесплатную аптеку, в которую просто завозим медикаменты и люди могут получить то, что им нужно из того, что есть», - сказал Дудник.