В Полтавской области медведь откусил руку 12-летней девочке

Вчера в селе Искивцы (Лубенский район) медведь, которого местный житель держал в клетке, откусил руку 12-летней девочке.

Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.

По его словам, ребенок просунул руку в клетку, чтобы угостить медведя печеньем, однако зверь отреагировал по-своему – откусил руку по локоть.

Ребенок госпитализирован в больницу. Состояние девочки – тяжелое.

По данному факту открыто уголовное производство.