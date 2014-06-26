В Полтавской области медведь откусил руку 12-летней девочке
09:35, 26 июня 2014Новости регионов
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Ребенок просунул руку в клетку, чтобы угостить медведя печеньем, однако зверь отреагировал по-своему – откусил руку по локоть
Фото: Владимира Огнева, vsluh.ru
Вчера в селе Искивцы (Лубенский район) медведь, которого местный житель держал в клетке, откусил руку 12-летней девочке.
Об этом сообщил начальник отдела по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области.
По его словам, ребенок просунул руку в клетку, чтобы угостить медведя печеньем, однако зверь отреагировал по-своему – откусил руку по локоть.
Ребенок госпитализирован в больницу. Состояние девочки – тяжелое.
По данному факту открыто уголовное производство.
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