Из Донецкой и Луганской области необходимо вывезти около 500 детей-сирот, воспитывающихся в государственных интернатных заведениях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил исполнительный директор альянса «Украина без сирот» Андрей Федун.

«Например, в Краматорске находится дом-малютки, где живут дети до 5 лет, многие из них лежачие дети, имеющие инвалидность. Есть прямая опасность, что эти дети могут пострадать», - считает Федун. Он подчеркнул, что эти дети практически всеми оставлены.

«Директора интернатов – ответственны за них. Но сейчас они не могут принимать адекватные правильные решения, поскольку большинство из них находятся сейчас под прессом и давлением. Им угрожают. Мы имеем сейчас возможность, в том числе и финансовую, вывезти детей-сирот из опасных зон. Нам помогают с размещением детей на летний период», - сказал Федун.

Он подчеркнул, что еще два месяца назад общественные организации просили и обращались в Кабмин и другие органы власти вывезти детей, но не получили никакого письменного ответа. «В устном общении было сказано, что мы сейчас на гране третьей мировой и у нас другие приоритеты. Судьбы детей опять попираются, и в мирное, и в военное время никто не ценит судьбу ребенка», - отметил Федун.

По словам соучредителя альянса «Украина без сирот» священника Петра Дудника, который вывез из зоны АТО около 3 тысяч семей, украинское правительство не может договориться с представителями так называемых «ЛНР» и «ДНР» относительно эвакуации детей-сирот.

«Нам не позволяют этого делать. Притом, что есть ресурсы. Тот же фонд Ахметова «Развитие Украины» помогает транспортом и готов вывозить детей-сирот. Но этого не происходит», - сказал Дудник.

Он также сообщил, что с начала АТО волонтерам удалось вывезти небольшие группы детей, лишенных родительской опеки, из негосударственных центров.

"Я благодарен многим людям, которые нам помогали. В том числе и сотрудникам фонда Ахметова. Это – люди с очень большим сердцем, которое чувствует боли других людей. Мы сотрудничали с ними давно в плане проблем сиротства. Мы разделяем общие ценности – дети должны находиться в семье. Эта платформа нас очень cближала. Фонд помог нам финансово – помог с транспортными проблемами, продуктами. На сегодня большую помощь сотрудники оказывают в работе «горячей линии». Они дают только проверенную информацию, каких лежачих нужно вывезти, помогают с расселением», - сказал Дудник.