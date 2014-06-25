В Николаевскую область на отдых прибыли 46 детей из Луганска

В Николаевскую область на отдых из Луганска прибыли 46 детей в возрасте 3-16 лет в сопровождении 6 взрослых.

Как сообщили УНИАН в Николаевской областной государственной администрации, сегодня, 25 июня, на железнодорожном вокзале гостей встретили заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Оксана Янишевская и директор департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Ольга Сивопляс.

По словам одной из сопровождающих группу, отдыхать они будут 24 дня, хотя, в случае необходимости дольше остаться, им пообещали продлить срок пребывания. Она рассказала, что сложный переезд был в Луганской области, их автобус проехал 8 блок-постов, спокойнее было ехать в поезде.

"Мы уверены, что детям на отдыхе будет хорошо, а главное безопасно. Дети от 6 до 16 лет. В нашей группе есть совсем малыши - 3-5 годиков, но они в сопровождении мам. Благодарим организаторов за такую поддержку", - рассказала сопровождающая.

По словам Янишевской, на Николаевское побережье также прибыла группа взрослых и детей с ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, 76 детей и 14 сопровождающих из Луганской области уже отдыхают в детском оздоровительном лагере «Космос» в Рыбаковке Николаевской области.