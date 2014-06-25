В Николаевский военный госпиталь для продолжения лечения доставлены семь десантников

В Николаевский военный госпиталь для продолжения лечения из Днепропетровска вечером 24 июня доставлены семь николаевских десантников, раненых в зоне проведения Антитеррористической операции.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня военнослужащих в госпитале посетили глава Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук, председатель Николаевского облсовета Тарас Креминь, военный комиссар Николаевского областного военного комиссариата Александр Иванов.

Как сообщил заместитель начальника госпиталя по медицинской части Владимир Визняк, все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых больных среди них нет, они обеспечены всем необходимым: лекарствами, питанием. Первую медицинскую помощь, в том числе, хирургическую, бойцы получили в Днепропетровске, а в Николаеве военные будут проходить дальнейшую реабилитацию.

В Николаев, домой, десантников 79-й отдельной аэромобильной бригады доставили после обращения их жен и матерей с просьбой о ротации к командованию воинской части и высшему военному командованию.

Романчук отметил, что раненых перевезли домой, чтобы обеспечить им лучшие условия лечения, а также успокоить их родных, которые теперь могут навещать бойцов в госпитале.

Визняк подтвердил сведения о том, что в Николаев должны доставить и других раненых бойцов из зоны военных действий и добавил, что госпиталь сможет принять на лечение дополнительно до 15 военнослужащих.

«Всех николаевских мы заберем», - сказал зам. начальника госпиталя.