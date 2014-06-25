В больницу Днепропетровска для проведения гемодиализа прибыли около 40 пациентов из Краматорска

Из Краматорска Донецкой области в днепропетровскую больницу №4 прибыли около 40 пациентов для проведения жизненно необходимой процедуры - гемодиализа.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации, получать такое лечение в Краматорске стало невозможно, поскольку в результате военных действий были прекращены поставки воды и электричества.

«Гемодиализ – это жизненно необходимая процедура для людей, страдающих хронической почечной недостаточностью. Очищать кровь с помощью специальных аппаратов таким пациентам необходимо три раза в неделю по 4 часа. Если пропустить такую процедуру дважды, то для больного это может быть смертельно», – цитирует пресс-служба заведующего отделением больницы №4 Дмитрия Марченко.

Теперь, чтобы обеспечить лечение 22 днепропетровских пациентов и 37, прибывших из Краматорска, отделение работает в три смены.

Согласно информации, пациенты частично привезли с собой в Днепропетровск медикаменты и расходные материалы. Большую поддержку оказывают аптечные сети областного центра и волонтеры.

В свою очередь, жители Краматорска довольны отношением к ним в больнице, современными медпрепаратами и питанием.