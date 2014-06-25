Во Львовской области мужчина во время сбора ягод пострадал от укуса змеи

Во Львовской области 57-летний мужчина во время сбора ягод пострадал от укуса змеи.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, 24 июня в реанимационное отделение Яворовской центральной районной больницы был госпитализирован 57-летний житель села Высич Яворовского района, которого во время сбора ягод в лесу укусила змея.

С начала грибного и ягодного сезона во Львовской области уже зафиксировано два случая укусов людей змеями: пострадали две женщины, обе жительницы сел Сколевского района области.