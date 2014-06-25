В Антраците от выстрела из гранатомета погиб 10-месячный младенец

В городе Антрацит Луганской области в результате выстрела, совершенного, вероятно, со ствольного гранатомета, погиб 10-месячный ребенок.

Об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве АТО.

Согласно информации, выстрел произошел на улице Парковой, 25, в направлении детской площадки, около 20:00.

Вследствие этого погиб 10-месячный ребенок Егор Александров.

Проводится следствие.

Собеседник уточнил, что город Антрацит Луганской области не входит в зону проведения АТО.