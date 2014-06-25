В Антраците от выстрела из гранатомета погиб 10-месячный младенец
09:36, 25 июня 2014Новости регионов
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В городе Антрацит Луганской области в результате выстрела, совершенного, вероятно, со ствольного гранатомета, погиб 10-месячный ребенок.
Об этом сообщил источник "Украинской правды" в руководстве АТО.
Согласно информации, выстрел произошел на улице Парковой, 25, в направлении детской площадки, около 20:00.
Вследствие этого погиб 10-месячный ребенок Егор Александров.
Проводится следствие.
Собеседник уточнил, что город Антрацит Луганской области не входит в зону проведения АТО.
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