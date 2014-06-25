В Одессе задержаны подростки, собиравшие деньги якобы на лечение больных детей

Как сообщили УНИАН в Отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Одесской области, сотрудники криминальной милиции по делам детей совместно с оперативниками Государственной службы борьбы с экономической преступностью Приморского районного отдела милиции «отрабатывали лиц», ведущих на городских улицах сбор средств для больных детей.

Находясь на перекрестке улиц Ришельевской и Большой Арнаутской, правоохранители обратили внимание на двух девушек, которые были одеты в специальную униформу красного цвета, держали в руках ящики для сбора денег, и просили граждан оказать помощь детям.

«Волонтерами оказались двое 17-летних девушек. Правоохранители пригласили их в райотдел милиции для идентификации и выяснения обстоятельств: в связи с тем, что у подростков находились копии договоров, которые носили формальный характер.

Установлено, что волонтеры осуществляют сбор средств от благотворительного фонда, основателем и директором которого является ранее судимый 33-летний одессит, который зарегистрировал учреждение в 2013 году в городе Черновцы», - сообщили в отделе.

Также установлено, что в феврале текущего года директор заключил договор с несовершеннолетними, согласно которому волонтеры ежедневно в центре города осуществляли сбор средств, которые отдавали мужчине. Заработная плата волонтеров составляла 40% от собранных средств. Общее количество денег, собранных несовершеннолетними за день, составляла 200-250 грн на каждого. Директор признался следователю в совершении уголовного преступления и пояснил, что полученные средства тратил на собственные нужды.

По данному факту следственным отделом начато уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.