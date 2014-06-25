Из лагеря в Запорожской области с пищевым отравлением госпитализировано 38 детей

В Запорожской области с пищевым отравлением госпитализировано 38 детей, находившихся в детском оздоровительном учреждении в городе Приморск.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение 23-24 июня в Приморскую центральную районную больницу с предварительным диагнозом – гастроэнтероколит госпитализировано 38 детей (2000-2007 г.р.), находившихся в детском оздоровительном учреждении им. Ю.Гагарина в г. Приморск», - говорится в сообщении.

Всего в детском учреждении находятся 295 детей.

По состоянию на 7 час. 25 июня развитие заболевания детей - легкой степени тяжести, проинформировали в ГСЧС.

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В очаге заболевания специалистами областной СЭС осуществляется комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.