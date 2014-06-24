В Черкасскую область уже приехали более 650 человек из востока и Крыма
16:33, 24 июня 2014Новости регионов
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Среди прибывших есть пять беременных женщин, которые уже в ближайшее время должны родить
Фото: УНИАН
В Черкасскую область по состоянию на 23 июня уже приехали 653 человека из восточных областей и Крыма.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, среди переселенцев - 180 семей и 252 ребенка.
Так, из Крыма в Черкасскую область приехали 235 человек, из зоны проведения АТО - 418 человек. Среди прибывших есть пять беременных женщин, которые уже в ближайшее время должны родить.
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