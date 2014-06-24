В Черкасскую область уже приехали более 650 человек из востока и Крыма

В Черкасскую область по состоянию на 23 июня уже приехали 653 человека из восточных областей и Крыма.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УГСЧС в Черкасской области, среди переселенцев - 180 семей и 252 ребенка.

Так, из Крыма в Черкасскую область приехали 235 человек, из зоны проведения АТО - 418 человек. Среди прибывших есть пять беременных женщин, которые уже в ближайшее время должны родить.