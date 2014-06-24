Террористы не позволили вывезти больных детей из Краматорска - СМИ

Детей из краматорского детского дома «Антошка» террористы не дали вывезти в Харьковскую область.

Об этом сегодня по Skype рассказал главный врач учреждения Анатолий Романов, сообщает издание "Новости Донбасса".

По его словам, сейчас в детском доме находятся 35 детей.

«Мы попали в очень сложную информационную яму, - сказал Романов. - Русские телеканалы снимают каждый наш шаг, каждое наше действие... Затем по телевидению выхватываются различные эпизоды и интерпретируются со своей стороны».

Главный врач сообщил, что вопрос об эвакуации детей «встал очень серьезно», и с Донецкой областной государственной администрацией был согласован их вывоз в Харьковскую область.

Однако этому воспрепятствовали вооруженные «ополченцы». Они вызвали врача «на беседу к коменданту» и заявили, что они находятся в состоянии войны с Украиной, поэтому не пустят детей на территорию «противника». Романову пригрозили, что если он попробует вывезти детей, то с ним поступят «по закону военного времени».

Боевики собирались вывезти детей в Ростовскую область Российской Федерации, однако персонал детского дома воспрепятствовал этому.

В детском доме находятся дети с ограниченными возможностями, учитывая блокпосты и пограничный контроль, поездка в Россию заняла бы не менее 10 часов, а каждого ребенка необходимо перевозить «на руках».

Романов считает, что лучше детей никуда не перевозить, но для этого необходимо прекратить огонь с обеих сторон. Сейчас в городе через Госказначейство не проходят проплаты. Продукты питания завозят в учреждение «в долг».

Источник: novosti.dn.ua