Черниговщина: из больницы выписали всех детей, отравившихся в пришкольном лагере

В Черниговской области из больницы выписали всех детей, которые отравились в пришкольном лагере.

Об этом УНИАН сообщили в главном управлении Госсанэпидслужбы в области.

Согласно сообщению, сегодня из Носовской районной больницы выписали всех 16 детей, которые отравились в пришкольном лагере ООШ №2. Двое взрослых (работники пищеблока) еще продолжат лечение. Ситуация по этому вопросу находится на контроле главного управления Госсанэпидслужбы в Черниговской области.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 10 учеников, которые отдыхали в пришкольном лагере, были доставлены в Носовскую районную больницу с признаками отравления. Носовский районный отдел УМВД Украины в области открыл уголовное производство по ч. 1 ст. 325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений).

К 18 июня количество пострадавших возросло до 20 человек, в том числе 16 детей. Причиной массового отравления стал сальмонеллез, а источником его распространения – повар. Возникновение вспышки инфекции повлекло нарушение санитарно-гигиенических требований, технологических правил при приготовлении пищи и дезинфекционного режима в пищеблоке.