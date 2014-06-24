В Белой Церкви будут судить главврача психонаркологического объединения
11:14, 24 июня 2014Новости регионов
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Прокуратура Киевской области направила в Белоцерковский горрайонный суд обвинительный акт в отношении главного врача Белоцерковского психонаркологического медицинского объединения, который требовал и получил 1,3 тыс. долларов США неправомерной выгоды
Фото: www.torange.ru
Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в сумму 2 тыс. долларов врач оценил выдачу справки со сведениями о том, что больной прошел курс лечения и не состоит на учете у психиатра и нарколога.
Задержали врача в мае при получении им части взятки - 1,3 тыс. долларов.
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Действия руководителя медицинского учреждения квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды).
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