В Белой Церкви будут судить главврача психонаркологического объединения

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, в сумму 2 тыс. долларов врач оценил выдачу справки со сведениями о том, что больной прошел курс лечения и не состоит на учете у психиатра и нарколога.

Задержали врача в мае при получении им части взятки - 1,3 тыс. долларов.

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Действия руководителя медицинского учреждения квалифицированы по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды с использованием предоставленной ему власти и служебного положения, совмещенного с вымогательством неправомерной выгоды).