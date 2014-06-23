В Киеве открыли 18-й детский дом семейного типа

Сегодня, 23 июня, в Дарницком районе Киева по адресу: ул. Гоголя, 17-В, торжественно открыли детский дом семейного типа семьи Перегуд.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, отметив, что в этом году это уже третий созданный ДДСТ.

Родители-воспитатели – Людмила и Николай Перегуды взяли под опеку шесть мальчиков. Самому маленькому ребенку – всего год, а самому старшему – 15.

Дом предоставлен Благотворительной организацией «Фонд «Асперн». Помещение имеет общую площадь 167,10 кв. м, жилую - 54,9 кв. м., состоит из 6-ти комнат. Все комнаты оборудованы необходимой мебелью.

По данным КГГА, всего в Киеве проживают 2390 детей-сирот, 89% из которых проживают в семьях. Это один из лучших показателей в Украине. Сегодня в столице функционирует уже 42 приемных семьи, где воспитывается 54 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, и 18 детских домов семейного типа, в которые устроены 126 детей. Еще 1957 детей находятся на попечении, преимущественно в семьях родственников.

В ближайшее время столица пополнится еще 2 новыми детскими домами семейного типа, сообщает пресс-служба. Открытие 5 новых ДДСТ в такие короткие сроки стало возможным благодаря совместным усилиям городской власти, благотворительных организаций и общины. Так, для 2 ДДСТ помещения были выделены городской администрацией, еще для 2 ДДСТ жилье приобрели благотворительные организации и 1 ДДСТ семья создала на собственной жилой площади.