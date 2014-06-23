В Черниговскую область уже переселились 200 семей из Крыма и 100 семей с востока

В Черниговской области, по состоянию на 20 июня, переселились 200 семей из Крыма и 100 семей из Луганской и Донецкой областей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время брифинга в Черниговской облгосадминистрации сообщил директор департамента социальной защиты населения ОГА Олег Русин.

По его словам, количество переселенцев в регионе может быть больше, поскольку зачастую люди приезжают к своим родственникам и знакомым и не всегда обращаются в органы социальной защиты.

Русин отметил, что помощь от органов соцзащиты уже получили 480 человек, в частности расселены 22 человека, трудоустроены - 14. В общеобразовательные учреждения устроены 24 ребенка, в детские сады - 9, направлены в детские оздоровительные учреждения - 7 детей.

Русин также уточнил, что жилье для переселенцев предлагается преимущественно в сельской местности, власти даже начали создавать специальный реестр.

"Есть несколько конкретных примеров, когда люди заехали и проживают в сельской местности", - сказал Русин. Он уточнил, что недавно киевлянин предложил семье с востока Украины проживать в своем доме в селе Колычевка Черниговского района - дал ключи и разрешил пользоваться всем необходимым.