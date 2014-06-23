В Житомирской области 7-летний мальчик попал в реанимацию после укуса гадюки

Вчера в Житомирской области гадюка укусила мальчика, ребенок находится в реанимации.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

22 июня на пункт связи 17-й Государственной пожарно-спасательной части города Олевск поступило сообщение о том, что в селе Новые Белокоровичи гадюка укусила 7-летнего мальчика.

Как выяснилось, мальчик живет рядом со школой. В тот день он гулял во дворе учебного заведения. Именно там на него и напало пресмыкающееся. Змея укусила мальчика за голень. К счастью, ребенок сразу пошел домой и сообщил о происшествии родителям. Взрослые, в свою очередь, вызвали врачей и отправили ребенка в больницу.

В настоящее время мальчик находится в реанимационном отделении Олевской районной больницы. Его состояние стабильное.

Чаще всего змеи выползают на солнце, чтобы погреться. Это обычно происходит вблизи мест жизнедеятельности человека.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области этим летом участились случаи нападения змей на людей.