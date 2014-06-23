В Новой Каховке с пищевым отравлением в больницу госпитализированы 14 строителей
09:43, 23 июня 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В г. Новая Каховка Херсонской области 20 июня в инфекционное отделение городской больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы 14 человек (рабочие строительной бригады).
Как сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций, известно, что люди организованно питались на строительной площадке.
Сейчас в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС Украины в Херсонской области.
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