В Новой Каховке с пищевым отравлением в больницу госпитализированы 14 строителей

В г. Новая Каховка Херсонской области 20 июня в инфекционное отделение городской больницы с предварительным диагнозом «гастроэнтероколит» госпитализированы 14 человек (рабочие строительной бригады).

Как сообщает пресс-служба Госслужбы чрезвычайных ситуаций, известно, что люди организованно питались на строительной площадке.

Сейчас в очаге заболевания проводится комплекс санитарно-гигиенических и профилактических мероприятий. Ситуация находится под контролем Управления ГСЧС Украины в Херсонской области.