В Славянске погиб еще один ребенок и его мать

В Славянске во время боевых действий погиб мальчик и его мать.

Об этом Уполномоченный президента по правам ребенка Людмила Волынец написала на своей странице в Facebook.

«Подтвержден еще один факт смерти ребенка в Славянске. Малолетний мальчик и его мать погибли от ранений, когда в городе шли боевые действия», - написала она.

«Украина несет непоправимые потери», - добавила Волынец.

Раньше сообщалось, что в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины погибли уже свыше 200 человек. По словам первого заместителя министра здравоохранения Руслана Салютина, из этого количества погибших - 15 женщин и двое детей: 14-летний мальчик и девочка.