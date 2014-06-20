В Тернопольской райбольнице требовали 250 евро за проведение аборта несовершеннолетней

В Тернопольской области задержали заведующего отделом райбольницы при получении взятки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в областной прокуратуре, установлено, что местный житель обратился к должностному лицу больницы с просьбой посодействовать сделать аборт его 15-летней знакомой. Медик согласился, но за такую услугу и сокрытие факта беременности требовал 250 евро.

Сегодня при получении средств завотделом задержали правоохранители.

По данному факту прокуратура Подволочиского района начала уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды служебным лицом) - карается лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.