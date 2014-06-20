Сумская область на 100% обеспечена донорской кровью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время экспертного обсуждения вопросов донорства в регионе сообщил руководитель ООО «Сумской областной донорский центр» Виктор Любчак.

«В Сумской области сегодня не списывается ни один миллилитр крови, в то время как в Украине ежегодно списывается до 40% от общего количества крови, которая заготавливается. Положительные результаты, которые имеет Сумщина, связанные прежде всего с обновлением оборудования, ведь благодаря современным технологиям является возможность заготавливать только те компоненты крови, которые особенно нужны для больных. Таким образом в случае необходимости появляется большая возможность спасти жизнь человека», - отметил Любчак.

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По словам председателя областной организации Общества Красного Креста Украины Игоря Шаповала, сумчане активно сдают кровь.

«На днях у нас прошла акция «Мы с тобой одной крови», во время которой на нужды госпиталей, где лечатся участники АТО, в течение нескольких часов было собрано 11 литров крови, которую сдавала местная молодежь», - подчеркнул Шаповал.

По его информации, из почти 80 заслуженных доноров Украины 23 проживают именно в Сумской области.

При этом Любчак отметил, что Сумы - единственный город Украины, который в знак заботы о донорах сумел оказать им поддержку в качестве скидки на оплату коммунальных услуг.

«Сейчас Сумы - единственный город в Украине, где доноры имеют 25% скидку на коммунальные услуги. Для города это не большая сумма. Однако главное в этом то, что город оценило миссию доноров, их желание повлиять на жизнь людей», - подчеркнул Любчак.

Справка УНИАН. Статус «Заслуженный донор Украины» предоставляется человеку, который при жизни сдала свою кровь более 100 раз.