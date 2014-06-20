Сумская область на 100% обеспечена донорской кровью
Сумская область на сто процентов обеспечена донорской кровью, благодаря чему заказы, поступающие от лечебных учреждений на донорскую кровь, удовлетворяются полностью
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время экспертного обсуждения вопросов донорства в регионе сообщил руководитель ООО «Сумской областной донорский центр» Виктор Любчак.
«В Сумской области сегодня не списывается ни один миллилитр крови, в то время как в Украине ежегодно списывается до 40% от общего количества крови, которая заготавливается. Положительные результаты, которые имеет Сумщина, связанные прежде всего с обновлением оборудования, ведь благодаря современным технологиям является возможность заготавливать только те компоненты крови, которые особенно нужны для больных. Таким образом в случае необходимости появляется большая возможность спасти жизнь человека», - отметил Любчак.
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По словам председателя областной организации Общества Красного Креста Украины Игоря Шаповала, сумчане активно сдают кровь.
«На днях у нас прошла акция «Мы с тобой одной крови», во время которой на нужды госпиталей, где лечатся участники АТО, в течение нескольких часов было собрано 11 литров крови, которую сдавала местная молодежь», - подчеркнул Шаповал.
По его информации, из почти 80 заслуженных доноров Украины 23 проживают именно в Сумской области.
При этом Любчак отметил, что Сумы - единственный город Украины, который в знак заботы о донорах сумел оказать им поддержку в качестве скидки на оплату коммунальных услуг.
«Сейчас Сумы - единственный город в Украине, где доноры имеют 25% скидку на коммунальные услуги. Для города это не большая сумма. Однако главное в этом то, что город оценило миссию доноров, их желание повлиять на жизнь людей», - подчеркнул Любчак.
Справка УНИАН. Статус «Заслуженный донор Украины» предоставляется человеку, который при жизни сдала свою кровь более 100 раз.