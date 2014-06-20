В Николаеве в военном госпитале проходят лечение 4 раненых военнослужащих

В Николаеве в военном госпитале (ВЧ-2428) на лечении находятся 4 раненных на востоке Украины военнослужащих.

Об этом УНИАН сообщили в Николаевской областной государственной администрации.

"В хирургическом отделении госпиталя лечатся 4 военнослужащих, которые были ранены и вывезены из эпицентра АТО. Трех из них перевели из Днепропетровского госпиталя, а одного привезли вчера вечером и прооперировали уже в Николаеве", - сообщили в ОГА.

Сегодня раненых бойцов навестили председатель Николаевской облгосадминистрации Николай Романчук и председатель Николаевского областного совета Тарас Кремень.

"Я сам из Николаева, окончил институт и пошел по контракту служить в армию. Получил пулевые ранения, вот теперь лечусь. Я старший снайпер 79-й отдельной воздушно-десантной бригады и с уверенностью могу сказать что у нас с ними 1:1", - рассказывает 23-летний Максим, который находится на лечении в госпитале.

Его товарищи по палате, Дмитрий и Игорь были мобилизованы. Они рассказали, что получили огнестрельные осколочные ранения в ноги. Дмитрий из многодетной семьи, рассказывает, что после выздоровления хочет вернуться в армию и продолжит защищать Украину.

"Все ребята в хорошем настроении, улыбаясь рассказывали о том, что поправив здоровье готовы вернуться к службе и продолжить защищать целостность и независимость Украины", - сообщили в ОГА.

Романчук и Креминь пожелали раненым бойцам скорейшего выздоровления и поблагодарили за службу.

Руководители области привезли больным гостинцы и материальную помощь.

Заместитель начальника госпиталя по медицинской части - начальник медицинской части, подполковник медицинской службы Владимир Визняк рассказал, что пациенты обеспечены всем необходимым.

"У нас проблемы, которые у всех в Украине, но мы не жалуемся, стараемся решать. Планируем увеличить количество мест, для того чтобы мы могли принимать больше больных. Уверяю вас, что госпиталь обеспечен всеми необходимыми лекарствами, у нас хорошее комплексное питание. Поставим наших ребят на ноги!" - рассказал Визняк.

По словам подполковника медицинской службы, состояние ребят удовлетворительное, но на реабилитацию после таких ранений необходимо время.

Как сообщал УНИАН, в ходе военных действий в зоне АТО были ранены несколько десятков военнослужащих из Николаевской области. Двое военнослужащих, погибших во время боевых действий на востоке страны, были похоронены в Николаеве и в Вознесенске Николаевской области.