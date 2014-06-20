В Донецке вооруженные люди похитили автомобиль «скорой помощи»

В Донецке вооруженные люди похитили 4 машины, в том числе автомобиль «скорой помощи».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горуправления милиции.

Согласно оперативной сводке за минувшие сутки, в Ворошиловский райотдел милиции обратилась старший врач смены станции «скорой помощи» с заявлением о том, что двое неизвестных мужчин незаконно завладели автомобилем «скорой помощи» - «Пежо». Открыто уголовное производство по ч. 2 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, совершенное группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

А в Куйбышевский райотдел милиции поступило сообщение от сотрудников частного предприятия о том, что неизвестные вооруженные люди (количество устанавливается) забрали с территории предприятия три автомобиля: «Тойота», «Шкода» и «Акура».

По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 ст.289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством, соединенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.