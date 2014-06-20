Полтавская область готова принять на отдых 380 детей из востока Украины

Детские лагеря Полтавской области готовы предоставить 380 путевок детям из Луганской и Донецкой областей.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель председателя Полтавской областной государственной администрации Олег Пругло.

«Мы получили письмо от председателя ОГА Луганской области, в котором содержится просьба принять их детей на отдых. Взвесив возможности наших оздоровительных учреждений и то, что детям, вероятно, придется остаться на Полтавщине даже после 1 сентября, мы вышли на цифру 380», - пояснил Пругло.

Руководитель добавил, что если проведение антитеррористической операции затянется или дети по каким-то другим причинам не смогут вернуться домой к началу учебного года, власти готовы поселить их в интернатах для одаренных детей. Такие интернаты. в частности, находятся в самой Полтаве, а также в селах Ковалевка и Шишаки.

На то, чтобы принять детей с востока Украины на отдых, придется найти в областном бюджете чуть более 1 млн грн.

Сегодня в области официально зарегистрировано уже 690 переселенцев из восточных регионов, а из Крыма их количество остается неизменным - 359.

Пругло отметил, что многие из переселенцев хотят жить в Полтаве. Вторым по популярности является город-курорт Миргород, там сегодня зарегистрировался уже 91 человек.