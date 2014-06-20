В Херсонской области за сутки двое людей пострадали от укусов ядовитых змей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления ГСЧС в Херсонской области, вчера, 19 июня, в селе Малая Кардашинка (Голопристанский район) во время работы на приусадебном участке змея укусила 41-летнего мужчину.

Пострадавшего госпитализировали в реанимационное отделение местной райбольницы. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.

Второй случай произошел в селе Новая Михайловка, откуда в 13:25 в приемное отделение Новотроицкой райбольницы поступил 14-летний подросток. Врачи диагностировали у него аллергическую реакцию на укус гадюки.

Как выяснилось, змея укусила подростка за палец правой стопы во дворе его частного дома. После получения медицинской помощи ребенок в удовлетворительном состоянии вернулся домой.