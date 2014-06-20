В Донецкой области проблема отсутствия инсулина будет решена - ОГА

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, с понедельника, 23 июня, поставка препарата в лечебно-профилактические учреждения региона будет восстановлена.

В сообщении пояснили, что проблемы с поставкой инсулина в Донецкой области возникли из-за вступивших в силу изменений в некоторые нормативные документы Правительства.

Так, постановлением Кабинета Министров Украины от 14 августа 2013 года «О реализации пилотного проекта по внедрению государственного регулирования цен на препараты инсулина» было предусмотрено обеспечение больных сахарным диабетом инсулинами путем установления референтных цен на препараты инсулина. В связи с этим, в декабре Минздрав приостановил проведение торгов по закупке препаратов инсулина для лечения больных сахарным диабетом за счет областных бюджетов.

Однако, с 24 марта текущего года вступило в силу другое постановление Кабмина, которым предусмотрен перенос сроков реализации пилотного проекта на январь 2015 года.

В связи с этим, в апреле департамент здравоохранения облгосадминистрации объявил торги на закупку препаратов инсулина, но они были приостановлены Антимонопольным комитетом из-за жалобы одного из участника торгов.

Вместе с тем, в апреле департамент здравоохранения за средства областного бюджета закупил инсулины для детей в полном объеме и частично для взрослых больных сахарным диабетом в размере 20 % от выполнения договора прошлого года по поставке лекарственных средств для лечения сахарного диабета.

По словам заместителя директора департамента здравоохранения Тамары Цыганок, «с 23 июня будет продолжена поставка препаратов инсулина в лечебно-профилактические учреждения в городах и районах области для больных сахарным диабетом за счет экономии средств областного бюджета».

Она также сообщила, что с целью экономии времени, для осуществления беспрерывного обеспечения больных сахарным диабетом препаратами инсулина, департаментом срочном порядке разработан механизм обеспечения больных препаратами инсулина через аптечную сеть области. Уже подготовлен соответствующий приказ, выбраны аптеки, имеющие надлежащие условия для хранения инсулина.

В ОГА отметили, что благодаря принятым мерам, больные сахарным диабетом будут приобретать препараты инсулина в аптечной сети по бесплатным рецептам врача-эндокринолога. Для этого пациент должен обратиться к врачу-эндокринологу, который выпишет бесплатный рецепт на необходимый препарат инсулина и объяснит, какая аптека отпустит препарат инсулина по бесплатному рецепту.