В Киеве запрещено купаться на трех пляжах

В Киеве работают 11 пляжей и зон отдыха на Днепре, однако на трех из них купаться запрещено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Александр Кравчук сегодня на пресс-конференции.

По его словам, исследовано 24 пробы речной воды, отклонений от стандарта не выявлено.

«Санитарные паспорта имеют 10 пляжей – «Детский», «Золотой», «Венеция», «Предмостная слободка», «Центральный», «Молодежный» в Днепровском районе, «Радуга», «Водоворот», «Вербный» на озере Вербное и «Пуща Водица» (5-7 линия пруд на р. Горенка) в Оболонском районе. Официального разрешения на открытие не имеет пляж «Тельбин» в Днепровском районе», - сказал Кравчук.

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В то же время эпидемиолог подчеркнул, что уже запрещено купаться на столичных пляжах «Вербный» на озере Вербное и «Пуща-Водица» в Оболонском районе.

«В первую неделю июня пробы речной воды не отвечали нормативам на микробное загрязнение. Взяты повторные пробы воды, которые находятся на исследовании», - сказал Кравчук.