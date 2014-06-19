В Одесской области 28 активистов самообороны сдали кровь для раненных военнослужащих

В Одесской области 28 активистов самообороны сдали кровь для раненных украинских военнослужащих, находящихся в данный момент в госпиталях Одессы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Самоообороны Одессы, кровь сдали 28 активистов самообороны города Белгород-Днестровский.

«15 литров крови в настоящий момент находится в Белгород-Днестровской больнице. Для ее вывоза необходимо специальное оборудование, которое есть у специализированных учреждений, расположенных в областном центре. Самооборона Белгород-Днестровского надеется, что сданная кровь вовремя поступит в госпитали для нуждающихся в ней солдат», - сообщили в пресс-службе.