Житомирщина: в реанимацию попал подросток, которого укусила змея

В Житомирской области в реанимацию попал подросток, которого укусила змея.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

Согласно сообщению, происшествие произошло вчера в Олевском районе в селе Сердюки.

12-летний подросток играл возле дома и его укусила змея. Родители доставили ребенка в Олевскую районную больницу, где ребенка положили в реанимацию.

Сейчас состояние здоровья средней тяжести.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в Олевском районе Житомирской области женщина пострадала от укуса змеи.