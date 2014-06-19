Житомирщина: в реанимацию попал подросток, которого укусила змея
14:49, 19 июня 2014Новости регионов
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Фото: УНИАН
В Житомирской области в реанимацию попал подросток, которого укусила змея.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.
Согласно сообщению, происшествие произошло вчера в Олевском районе в селе Сердюки.
12-летний подросток играл возле дома и его укусила змея. Родители доставили ребенка в Олевскую районную больницу, где ребенка положили в реанимацию.
Сейчас состояние здоровья средней тяжести.
Как сообщал УНИАН, 5 июня в Олевском районе Житомирской области женщина пострадала от укуса змеи.
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