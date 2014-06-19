В Донецке террористы похитили медпрепаратов на 5 млн грн

В Донецке террористы остановили автомобиль частной фирмы и похитили медпрепаратов на 5 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, руководство частной фирмы, занимающейся поставками медикаментов, заявило о том, что неизвестные вооруженные люди в Калининском районе остановили их автомобиль с лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения, и похитили их. Сумма ущерба составила более 5 млн гривен.

Также в милиции сообщили, что этом же Калининском районе в райотдел милиции обратились сотрудники частного предприятия с заявлением о том, что из 5 офисов неизвестные в масках похитили все имущество.

По обоим фактам открыты уголовные производства по ч.2 ст.186 УК Украины (грабеж, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает до 6 лет лишения свободы.