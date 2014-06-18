Медицинские подразделения воинских частей не обеспечены средствами иммунопрофилактики

Медицинские подразделения воинских частей Министерства обороны Украины не обеспечены средствами специфической иммунопрофилактики и лечения опасных инфекционных болезней, в частности дифтерии, столбняка, бешенства, ботулизма, гангрены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник военно-медицинского департамента Министерства обороны Украины Виталий Андронатий на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

По его словам, полностью отсутствуют сыворотки, которые содержат антитоксин, для нейтрализации яда паука каракурта и гадюки обыкновенной.

«Необходимы следующие иммунологические препараты: иммуноглобулин антирабический из сыворотки крови человека (флакон 1 мл, в количестве 5 тыс. флаконов), сыворотка против яда гадюки обыкновенной, сыворотка противогангренозная», - сказал Андронатий.

Он обратился к Кабинету министров и Министерству здравоохранения с просьбой решить эти вопросы. «Нужно безотлагательное распоряжение относительно ввоза в Украину этих необходимых препаратов», - сказал Андронатий.

Он отметил, что является неотложной проблемой санитарный транспорт Министерства обороны. «Весь санитарный транспорт, который сегодня на ходу, он выслужил все сроки использования – 25-30 лет. С запада страны транспорт переброшен на восток», - сказал Андронатий и отметил, что военным медикам нужен «полноприводный транспорт, который может ездить по полям».