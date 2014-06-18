Запорожская область получила 18 новых «скорых»

Подстанциям Запорожской области передано 18 новых машин скорой медицинской помощи.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Украины, в рамках реализации национального проекта «Своевременная помощь» и в выполнение Закона Украины «Об экстренной медицинской помощи» Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в 2014 году получил 66 новых автомобилей скорой медицинской помощи на базе Peugeot Boxer типа А2-8, типу В-50 и типа С-8. Из 66 автомобилей 26 уже работают на подстанциях Запорожской области.

Сегодня подстанциям области были переданы ключи от 8 авто - типа «С» и 10 - типа «В».

Согласно сообщению, автомобили Peugeot Boxer являются современными высокотехнологичными автомобилями, которые сочетают в себе безопасность, комфорт, надежность, топливную экономичность, экологичность.

В пресс-службе отмечают, что новые автомобили скорой медицинской помощи полностью укомплектованы медицинским оборудованием для диагностики безотлагательных состояний и предоставления экстренной медицинской помощи на догоспитальном этапе больным и пострадавшим, а также мониторинга жизненных функций в пути транспортировки пациентов в лечебно-диагностические заведения Запорожской области.