В Одессу на отдых прибыли более 200 инвалидов с востока Украины

В Одессу в среду, 18 июня, на отдых прибыли более 200 инвалидов с востока Украины.

Как сообщили УНИАН в отделе связей со СМИ и работы с общественностью Главного управления ГСЧС в Одесской области, координационный штаб области организовал прибытие на отдых людей с ограниченными возможностями из Донецкой и Луганской областей.

«Утром в Одессу прибыли 2 поезда из Киева и Луганска, которые привезли группы людей, соответственно в количестве 170 человек, из Славянска, Краматорска, Дружковки, Красноармейска, Горловки, Константиновки, а также 44 человека из городов Луганской области, которые изъявили желание временно переехать. Это семьи, в которых кто-то из членов семей имеет ограниченные возможности. Среди приезжих 32 человека на инвалидных колясках, а также 31 ребенок, из которых 6 младенцев», - сообщили в отделе.

Например, в числе прибывших – инвалид-колясочник из Доброполья, приехавший в Одессу со своими четырьмя детьми. «У нас уже слышны отзвуки войны, и мы рады, что семьей приехали в Одессу, первый раз», - сказал он. Мужчина также выразил благодарность спасателям, которые помогли с организацией прибытия.

Председатель ассоциации инвалидов Краматорска Светлана Фомина пояснила, что транспортировать людей, у которых нарушен опорно-двигательный аппарат, очень сложно. «Спасибо Госслужбе по чрезвычайным ситуациям за такую слаженность и организованность. Дай Бог вам здоровья за помощь самой незащищенной категории граждан. Благодарим, дорогая Одесса», - сказала Фомина.

На железнодорожном вокзале группы встречали руководители ГУ ГСЧС в Одесской области, управлений по делам социальной защиты населения и по делам семьи и молодежи облгосадминистрации. Спасатели помогали каждой семье перебраться из вагонов к перрону, добраться до палаток спасателей, где было обеспечено их питание.

В отделе также рассказали, что при взаимодействии с облгосадминистрацией обеспечены специальные автобусы для транспортировки прибывших в санатории Одесской области – в курортные городки Белгород-Днестровского и Татарбунарского районов.

В то же время в управлении отмечают дефицит оздоровительных комплексов, оснащенных для пребывания людей с ограниченными физическими возможностями. В связи с этим спасатели накануне приезда инвалидов своими силами сделали все возможное, чтобы таким людям было удобно передвигаться и отдыхать.

«Мы подготовили 2 санатория, которые на данный момент соответствуют требованиям, для передвижения людей на колясках. Поэтому, спасатели там сделали необходимые пандусы, соответствующие отверстия и площадки, чтобы людям было удобно двигаться. Мы старались сделать так, чтобы как можно более комфортно, им там было находиться», - процитировали в отделе, заместителя начальника Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктора Губая.