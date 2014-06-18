В Николаеве 40 военнослужащих сдали кровь для раненых товарищей

В Николаеве 40 военнослужащих одной из воинских частей сдали кровь для своих раненых товарищей.

Об этом УНИАН сообщил пресс-офицер Регионального медиа-центра Министерства обороны Украины (Одесса) Ярослав Чепурной.

Сорок военнослужащих, несущих службу в определенных районах, сдали кровь для своих раненых товарищей на Николаевской областной станции переливания крови.

Чепурной отметил, что место дислокации части не указывается из соображений безопасности.

Как отметил пресс-офицер, сегодня утром военные, проехав десятки километров, прибыли в областной центр, чтобы сдать кровь для бойцов, получивших ранения в ходе выполнения задач антитеррористической операции и проходящих лечение.

Как пояснил начальник медицинской части, инициатором такого шага стал командир их полка. «Наш руководитель предложил всем желающим сдать кровь своим раненым коллегам. Откликнулась значительное количество военнослужащих», - отметил офицер.

По мнению организаторов мероприятия, сдача крови является не только медицинской необходимостью, но демонстрирует моральную поддержку украинских воинов, которые борются за суверенитет и независимость нашей страны.