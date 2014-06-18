Черниговщина: причиной массового отравления в пришкольном лагере стал сальмонеллез

Причиной массового отравления детей и взрослых в пришкольном лагере в Черниговской области стал сальмонеллез.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении Госанэпидемслужбы в области.

В соответствии с сообщением, по состоянию на 18 июня, в результате употребления блюд в пришкольном лагере пострадали 20 человек, в том числе 16 детей и четверо взрослых (два учителя и два работника пищеблока). На сегодняшний день 12 детей и все взрослые госпитализированы в инфекционное отделение Носовской центральной районной больницы, еще четверо детей находятся на амбулаторном лечении. Пострадавшим назначено соответствующее лечение, течение заболевания – легкой и средней тяжести.

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Согласно предварительным данным, источником инфекции стал повар, фактор передачи – готовые блюда (блины с кисломолочным сыром, которые были приготовлены с нарушением технологии без повторной термической обработки и входили в меню лагеря 10 июня). Возникновение вспышки сальмонеллеза повлекло нарушение санитарно-гигиенических требований, технологических правил при приготовлении блюд и дезинфекционного режима на пищеблоке.

Ситуация находится на контроле Главного управления Госсанэпидемслужбы в области. Эпидрасследование, противоэпидемические мероприятия и лабораторные исследования продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 12 июня 10 учеников, которые отдыхали в пришкольном лагере, были доставлены в Носовскую районную больницу с отравлением. Носовский районный отдел УМВД Украины в области открыл уголовное производство по ч.1 ст.325 УК Украины (нарушение санитарных правил и норм для предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений).