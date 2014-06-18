В Краматорске приостановлена централизованная подача воды
10:26, 18 июня 2014Новости регионов
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informvest.com
В Краматорске приостановлена централизованная подача воды.
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Как сообщает «Краматорск.info», с 18 июня фильтровальная станция не сможет централизовано подавать воду в город из-за её отсутствия. Силами предприятий города будет организована поставка воды автотранспортом и организованы точки раздачи ее возле школ.
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