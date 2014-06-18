Николаевская область примет с востока 1450 детей и взрослых

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

По словам сопровождающего Юлии Поддубной, не все родители согласились отправить своих детей одних на отдых, но те кто уехал не жалеют.

"Доехали мы хорошо. На всех блок-постах детей не проверяли и пропускали. Благодарна организаторам за такую возможность отдохнуть. Все с самого начала очень трепетно и чутко относятся к нам, на протяжении всего путешествия постоянно звонили, спрашивали как дела", - цитируют Поддубную в ОГА.

"Это первая группа детей, которая приехала в Николаевскую область на оздоровление. Отдых для детей профинансировал Международный Благотворительный Фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Дети отправляются в курортную зону Рыбаковки (оздоровительный комплекс «Космос»), где будут отдыхать до конца лета. Поскольку дети в срочном порядке собирались и уезжали, не все они прошли медицинское обследование. Поэтому бригада медиков из областной детской больницы уже выехала в оздоровительный комплекс, где проведет комплексное обследование детей", - рассказала заместитель председателя ОГА Оксана Янишевская.

По словам вице-губернатора, в течение последней недели поступило много предложений по организации отдыха для детей из горячих точек страны.

"Только Международный Благотворительный Фонд в честь Покрова Пресвятой Богородицы готов привезти в Николаевскую область 800 детей. Кроме того, председатель облгосадминистрации написал письма к руководству Луганской и Донецкой областей с предложениями по организации отдыха на курортах нашего региона. Николай Павлович предложил каждой области по 250 путевок для отдыха. Также благотворительный фонд «Светоч» планирует привезти на оздоровление 150 детей и взрослых с ограниченными физическими возможностями", - сообщили в ОГА.

При этом николаевские власти столкнулись с тем, что не все учреждения отдыха готовы принять людей с ограниченными физическими возможностями.

"В некоторых заведениях установлены только пандусы, в некоторых столовая на втором этаже. Меня поразило то, что учреждения готовы продавать путевки, но достойно принять такую категорию людей не могут. Поэтому сейчас специалисты из департамента социальной защиты населения выехали в курортные зоны, где проведут обследование и определят, какие базы отдыха смогут принять у себя людей с ограниченными физическими возможностями", - отметила Янишевская.